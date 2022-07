Nederlands plezierjacht strandt op zandbank in Rumst

Even vreesden de opvarenden dat ze gingen kapseizen volgens Anné. "Doordat het vaartuig op de zandbank stond, is het beginnen te overhellen naar een bepaalde zijde. Gelukkig is het niet gekapseisd. Uiteindelijk is het schip volledig droog gevallen en is het koppel zelf met een rubberbootje van boord geraakt. Ze zijn dan door de brandweer in veiligheid gebracht. Bij hoogwater heeft die hen ook terug naar hun eigen schip gebracht. Dat is bij hoog tij ook terug vrijgekomen. Het koppel heeft dan ook hun reis verdergezet."