Minstens 5 oudere mensen in Waregem opgelicht via bankkaart

Een vijftal oudere mensen is heel recent opgelicht. "De daders zijn nog aan de slag, vandaar dat we de mensen willen waarschuwen." zegt An Berger van de federale politie. De oplichters bellen de mensen op en zeggen dat er een frauduleuze verrichting met hun bankkaart is gebeurd. Ze sturen onmiddellijk iemand om het op te lossen. Meteen daarna komt een persoon langs die het slachtoffer wil helpen en de bankkaart met code ontfutselt. Daarna gaan ze weg en zeggen dat alles in orde is, dat de fraude is gestopt en dat er niks meer kan gebeuren."