Oorlog in Oekraïne blijft wegen: Europese economie zal volgend jaar minder groeien dan verwacht

In mei verwachtte de Commissie nog dat het bruto binnenlands product van de eurozone dit jaar met 2,7 en volgend jaar met 2,3 procent zou groeien. Nu gaat ze uit van 2,6 procent dit jaar en 1,4 procent volgend jaar. Voor de hele Europese Unie wordt de groeiverwachting voor volgend jaar verlaagd van 2,3 naar 1,5 procent.

Voor België voorspelde de Commissie dit voorjaar nog een groei van 2 procent in 2022 en 1,8 procent in 2023. Nu luidt het dat de Belgische economie dit jaar met 2,3 procent zou groeien, maar volgend jaar met amper 1,3 procent. Ter vergelijking: vorig jaar, na de coronacrisis, kende ons land nog een groei van 6,2 procent.



Gelijkaardige cijfers zijn er voor Duitsland. Volgend jaar zou de Duitse economie ook met een schrale 1,3 procent groeien, net zoals in ons land. Maar het kan nog slechter: in Finland en Denemarken zou er in 2023 amper 1,2 procent groei zijn, in Nederland en Slovenië 1 procent, in Italië 0,9 procent en in Zweden 0,8 procent.