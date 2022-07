"PFAS zitten zowat overal, ook op onverdachte plekken": hoe komt dat en wat kunnen we ertegen doen?

Wie PFAS-vervuiling zegt, denkt meteen aan de verontreiniging in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht, maar metingen wijzen intussen uit dat er ook op veel plekken waar geen vervuiling verwacht werd, PFAS in de bodem, in het grondwater en in de lucht zitten. Dat is de belangrijkste conclusie die Karl Vrancken trekt in zijn nieuwe rapport dat hij morgen aan de Vlaamse regering overhandigt.