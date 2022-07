Pol Vogels uit Heusden-Zolder ontwerpt defilé-outfit van prinses Delphine: "Ik verwerk graag duiven in mijn kleren omdat ik opgroeide tussen duivenmelkers"

De 25-jarige ontwerper Pol Vogels uit Heusden-Zolder is misschien wel de geluksvogel onder de ontwerpers deze maand, want hij mocht de outfit van prinses Delphine ontwerpen voor het Nationaal Defilé van 21 juli. Dat vertelde hij al eerder aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb geluk gehad dat ik via Jody Van Geert, een stylist die heel wat Vlaamse artiesten stylet, in contact ben gekomen met Delphine", zegt Vogels. "We konden heel goed samenwerken en brainstormen over het idee van de outfit. Dat komt misschien wel omdat ze zelf ook een kunstenaar is."