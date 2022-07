Politie waarschuwt voor valse boetes via mail in en rond Oostkamp: al bijna voor 88.000 euro opgelicht

De valse mails komen zogezegd van de Nederlandse Rijksoverheid. De mailtjes circuleren ook in Nederland, maar het gaat zonder twijfel over phishing. De daders proberen via valse boetes geld los te krijgen. In de politiezone van Oostkamp, Zedelgem en Beernem kregen de voorbij de twee weken al veel mensen zo'n mailtje, maar de boetes zijn dus vals. Criminelen konden zo al bijna 88.000 euro buit maken.

De politie roept op om goed te kijken naar de afzender van je mails. Als in het adres veel letters en cijfers staan, gaat het wellicht om een phishingmail. "Klik niet op de link, open geen bijlages en download geen applicaties", zegt politiecommissaris Alain Vanacker. "Geef ook nooit persoonlijke codes door. Als je per ongeluk wél geklikt hebt, vul de velden dan niet verder in breek alles af. Verander je wachtwoord als je dat hebt opgegeven."

Vreemde mails kan je doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Dan worden die geblokkeerd.