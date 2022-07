Protest Sri Lanka: gevluchte president Rajapaksa op weg naar Singapore

President Gotabaya Rajapaksa is gisteren naar de Malediven gevlucht tijdens massale protesten over de economische crisis in zijn land. Het is niet duidelijk of de president in Singapore zal blijven of dat het een tussenstop is.



Rajapaksa had eerder toegezegd om uiterlijk woensdag (gisteren) af te treden, maar heeft tot nu nog steeds geen formeel ontslag ingediend. Rajapaksa geniet immuniteit van vervolging als president. Hij zou daarom eerst naar het buitenland gevlucht zijn alvorens af te treden om te voorkomen dat de nieuwe regering hem zou arresteren.



Nadat de president het land ontvlucht had, werd premier Ranil Wickremesinghe benoemd tot interim-president. Maar deze beslissing werd niet positief onthaald door de bevolking en leidde tot verdere protesten. De boze demonstranten eisen ook het vertrek van de interim-president.