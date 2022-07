Koop je eigen brandweerwagen: Brandweer Zuid-West Limburg verkoopt oud materiaal

Voor mensen die er altijd van gedroomd hebben eens met een brandweerwagen rond te rijden, is nu het moment aangebroken. De hulpverleningszone Zuid-West Limburg verkoopt afgeschreven materiaal zoals ladders, ongebluste kalk, maar ook oude ambulances en brandweerwagens. Particulieren mogen wel niet door de straten scheuren met de sirenes aan. “De blauwe zwaailichten en de sirenes worden nog verwijderd”, vertelt brandweercommandant Bert Swijsen in Start Je Dag op Radio 2 in Limburg. “We hebben geen schrik dat iemand daar misbruik van gaat maken, want iedereen kan ook een burgervoertuig overschilderen. Dus dat risico bestaat altijd.”