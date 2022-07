Waarom we in Vlaanderen slechtere lucht inademen dan in Wallonië

Wel positief is dat de uitstoot van stikstof in ons land de voorbije dertig jaar sterk is gedaald. “Er zijn gigantische inspanningen geleverd”, erkent Samson. “Maar we zitten nog altijd boven de veilige grens. Het moet beter, want we zitten jaarlijks in Vlaanderen nog met duizenden doden, en dat zijn er duizenden te veel. We mogen dat niet acceptabel vinden.