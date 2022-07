Kruispunt Sainctelette in Brussel wordt conflictvrij: "Niemand weet hier wat te doen"

Bij actiegroep Heroes for Zero, die ijvert voor nul verkeersdoden in Brussel, zijn ze van oordeel dat de keuze voor doorstroming al te vaak primeert in Brussel. “Dat de verkeerslichten aan Sainctelette worden aangepast, is een belangrijke en logische stap. Het moest eigenlijk al veel langer gebeuren”, zegt medeoprichter Kadri Soova. “Het is een snelle, gemakkelijke, goedkope oplossing voor verkeersveiligheid. Waarom zou je dat niet systematisch invoeren op veel meer plaatsen in Brussel?” Ze verwijst naar het dodelijke ongeval van eind juni aan het Redersplein. Een vrouw van 70 werd toen op het zebrapad aangereden door een auto die linksaf sloeg. Ze hadden allebei groen. “Dat ongeval kon vermeden worden met conflictvrije lichten”, zegt Soova.