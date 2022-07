Sophie Wilmès (MR) stopt definitief als minister van Buitenlandse Zaken door ziekte echtgenoot

Dorian De Meus, hoofdredacteur van de Waalse krant La Libre, vermoedt dat Alexia Bertrand veel kans maakt om in Wilmès' voetsporen te treden. "Ze is een vrouw en ze komt uit Brussel. Belangrijk, want alle laatste nominaties binnen de MR zijn mensen uit Luik of Henegouwen", duidt hij. "Bovendien was ze kabinetschef onder Didier Reynders toen die minister van Buitenlandse Zaken was. Gezien de functie maar voor twee jaar moet worden ingevuld, is het een goed idee om iemand te kiezen met ervaring."