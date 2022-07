Standbeeld "Bakker Dorre" in Leuven opnieuw in lappenmand na "mislukte selfie" van toerist

"Dorre, de bakker" heeft er al een hele geschiedenis van accidenten en oplapwerken opzitten. Zo is "Dorre" in het verleden al meermaals slachtoffer geworden van dronken studenten die het beeld tijdens hun nachtelijke avonturen toetakelden. Daarnaast is het standbeeld in 2011 ook omvergereden door een vrachtwagen. "We gaan het standbeeld sowieso herstellen, en het steviger maken", verzekert de schepen. "Nu moeten we op zoek gaan naar iemand die dat ook kan. Het beeld is gemaakt uit brons, en dat is niet evident om te lassen. Hopelijk blijft in de toekomst iedereen van het beeld af", besluit Vansina.