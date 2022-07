Nog 3 vrouwen en 2 mannen over om Britse premier Johnson op te volgen, juridisch topadviseur Suella Braverman valt af

Na de eerste ronde gisteren waarbij 2 kandidaten met minder dan 30 stemmen afvielen, werd vandaag voor de tweede keer gestemd voor een nieuwe leider van de Conservatieve Partij. Omdat die partij de absolute meerderheid heeft in het parlement wordt de winnaar ook de nieuwe Britse premier. Zij of hij volgt in september Boris Johnson op, die vorige week zijn ontslag aankondigde.