Eén jaar na watersnood in Wallonië helpt Nijlense organisatie nog elk weekend met wederopbouw

Eén jaar na de watersnood op verschillende plekken in Wallonië helpt de Nijlense organisatie Team Eclairs nog altijd met de wederopbouw van verschillende dorpen. “De grootste miserie zit achter de gevels. Mensen wonen nog altijd in een ruwbouw, ze vinden geen aannemers en het gaat gewoon niet vooruit”, vertelt Philippe Duquesnoy van vrijwilligersorganisatie "Team Eclairs" op Radio 2 in Antwerpen.