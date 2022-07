Kleinschalige tombola organiseren? Daar heb je voor het eerst sinds 1851 geen vergunning meer voor nodig

Volgens een wet uit 1851 zijn lokale tombola's verboden zonder voorafgaande vergunning van het stads- of gemeentebestuur. In de praktijk vragen organisatoren die echter zelden aan, waardoor de meeste kleine tombola's eigenlijk illegaal zijn. Ook wie een lotje koopt voor zo'n loterijspel, schendt in principe de wet.

Een wetsvoorstel dat is ingediend door Kamerlid Tomas Roggeman van oppositiepartij N-VA en mee geschreven werd door Jef Van den Bergh (CD&V), Marianne Verhaert (Open VLD) en Joris Vandenbroucke (Vooruit), maakt nu komaf met die vergunningsvereiste. "Op die manier hoeven verenigingen, sportclubs en jeugdbewegingen geen rekening meer te houden met verouderde regeltjes bij het organiseren van hun evenement", zegt Roggeman. "Verenigingen die onbedoeld de wet schenden door een tombola te organiseren, worden nu uit de illegaliteit gehaald."

Het wetsvoorstel schrijft wel voor dat er maximaal vier tombola's per jaar mogen worden gehouden. De vergunningsplicht blijft ook bestaan voor tombola's waarvoor nationale promotie gevoerd wordt, om achterpoortjes voor gokbedrijven te vermijden.