Tomorrowland begint: eerste partyflight geland op Brussels Airport

Brussels Airlines brengt in totaal 25.000 festivalgangers naar Tomorrowland in Boom. Er vertrekken meer dan 175 vluchten vanuit 69 verschillende luchthavens naar Brussels Airport. De meeste tickets werden verkocht aan Amerikanen en Duitsers. In totaal zal De Schorre in Boom, verspreid over drie weekends, 600.000 mensen van overal ter wereld ontvangen.