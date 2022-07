Jonger dan 18 jaar? Dan kom je er niet in op Tomorrowland, en daar is één duidelijke reden voor

Pas sinds de eerste driedaagse editie van Tomorrowland in 2011 geldt de regel dat enkel meerderjarigen welkom zijn in domein De Schorre in Boom. Dat staat ook duidelijk in hun algemene voorwaarden: bezoekers vanaf het geboortejaar 2004 zijn op deze editie welkom, ook wie pas later dit jaar zijn 18e verjaardag viert. Jongere tieners komen er niet in, ook niet onder begeleiding van een volwassene.

"Die regel geldt al meer dan 10 jaar, en we hebben daar nooit veel vragen over gekregen", zegt woordvoerder Debby Wilmsen. "In het nachtleven is dat de norm: in veel clubs zijn bezoekers pas welkom vanaf 18 jaar. Op een festival met dj's als Tomorrowland is dat dus een logische keuze. Onze bezoekers vinden het ook aangenaam, een festival onder volwassenen. En voor ons personeel schept dat duidelijkheid."