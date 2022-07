Meer dan 500 vrouwen klagen taxidienst Uber aan voor seksueel geweld door chauffeurs

Uber zelf zegt in een eerste reactie dat het de afgelopen jaren grondige veranderingen heeft doorgevoerd en het gedrag van chauffeurs in het verleden betreurt. "Seksueel geweld is een afschuwelijk misdrijf", klinkt het. "Elke melding wordt ook ernstig genomen."

Uber bracht vorige maand een nieuw veiligheidsrapport uit waaruit bleek dat er in 2020 998 incidenten met seksueel geweld waren, waaronder 141 meldingen van verkrachting. Het bedrijf zou tussen 2019 en 2020 in totaal 3.824 meldingen hebben gekregen van zwaar seksueel geweld.

De taxidienst schakelde vijf jaar geleden ook de voormalige Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder in om mogelijke wanpraktijken tegen het daglicht te houden. Holder zou daarbij overtredingen hebben vastgesteld bij Uber-diensten over de hele wereld, waaronder seksueel en fysiek geweld.

Het bericht van een nieuwe rechtszaak betekent in elk geval alweer een klap voor het imago én de beurswaarde van het bedrijf. Investeerders in Uber zitten met de handen in het haar. Zij vrezen dat potentiële gebruikers hun volgende rit bij een andere taxidienst zullen bestellen. Het beursaandeel van Uber is de voorbije dagen flink in waarde gezakt.