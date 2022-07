Van Peteghem en Van der Straeten niet op één lijn over belasten overwinsten energiebedrijven

De premier liet zich niet in een hoekje drummen. "Ik weet dat het "the duty of the opposition" is "to oppose", maar een zeker niveau zou kunnen helpen. Ik begrijp dat u elke gelegenheid wil gebruiken om twijfel en tweedracht te zaaien, maar ik stel vast dat de zeven meerderheidspartijen de doelstelling delen om in moeilijke momenten de zaken te doen die nodig zijn om mensen te beschermen."

De oppositie was allerminst onder de indruk van de tussenkomst van de regeringsleider. "It's the duty of the government to govern, maar daar ligt het probleem", beet Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) De Croo toe.