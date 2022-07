Verdachte brandstichting appartement in Putte opgepakt

De brand ontstond dinsdagavond omstreeks 22 uur in een appartementsgebouw op de hoek van de Lierbaan met de Waversesteenweg in Putte. Een getuige zag rook opstijgen uit een appartement op de gelijkvloers en verwittigde de brandweer. De bewoonster was op dat moment met vakantie. Er is veel rookschade en daarom is het appartement tijdelijk onbewoonbaar.