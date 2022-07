Vertraging van 6 weken aan werken Kempische Brug in Hasselt: "Verborgen puin gevonden"

De Kempische Brug over het Albertkanaal in Hasselt wordt verhoogd zodat schepen met 4 lagen containers gemakkelijk door kunnen varen. Om een brughelft te verhogen, moeten stalen damwanden ingebracht worden in de aanloophellingen van de brug. Bij het intrillen ervan is de aannemer op 5 meter diepte op verborgen puin en betonblokken in de ondergrond gestoten. Dat moest verwijderd worden vooraleer de werken te kunnen verderzetten. Daarnaast bleek de brug ook een bijkomende versteviging in de fundering nodig te hebben.