Vertrouwenscentra Kindermishandeling kregen voor het eerst meldingen over meer dan 10.000 kinderen

Wat is een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling?

Een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een zogenoemde gemandateerde voorziening, een instantie die door de Vlaamse regering gemandateerd is als centrum voor hulpverlening bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing. In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een Vertrouwenscentrum. Het vertrouwenscentrum is geen juridische instantie. Het biedt wel advies, ondersteuning en hulp bij (vermoeden van) mishandeling. Het helpt gezinnen en hulpverleners om mishandeling bespreekbaar te maken en passende hulpverlening te zoeken.