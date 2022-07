Vlaamse Milieumaatschappij wil Limburgse huizen beter beschermen tegen overstromingen

De Vlaamse Milieumaatschappij organiseert in Halen, Herk-de-Stad, Lummen en Voeren infomomenten voor mensen die in overstromingsgevoelig gebied wonen. Daar krijgen ze tips over hoe ze hun huis beter kunnen beschermen tegen wateroverlast. Ook kunnen ze een beroep doen op advies van een ingenieur en een schade-expert. Die komen dan op bezoek en kunnen zo een doorlichting en een verslag maken van mogelijke aanpassingen om een huis te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast maken ze ook een raming van de kosten. Inwoners kunnen er vrijwillig een beroep op doen en de Vlaamse Milieumaatschappij betaalt de experten.