Voedselbanken zien vraag om hulp stijgen, maar donaties dalen

"Wij pleiten voor bijkomende fiscale voordelen om voedingsbedrijven en retailers aan te moedigen meer voedsel te doneren", aldus Vanthemsche. Volgens de voorzitter is een systeem zoals in Frankrijk nodig. Daar komen de nettoboekwaarde van gedoneerd voedsel en de opslag- en vervoerskosten in aanmerking voor belastingvermindering.