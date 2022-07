Waterpeil van Great Salt Lake in VS-staat Utah bereikt ongezien laagtepunt

᠎Al jaren wordt het water, dat via rivieren in het Great Salt Lake terecht zou moeten komen, omgeleid voor menselijke consumptie, industrie en landbouw. In combinatie met een grote droogte, die nu al twee decennia aanhoudt, en alleen maar erger is geworden door de klimaatverandering, zijn steeds grotere delen van het meer bloot komen te liggen.

Nu heeft het waterpeil zijn laagste niveau ooit bereikt sinds de metingen in 1847 begonnen. Door de aanhoudende droogte is ongeveer 2.000 km² van de bodem van het meer zichtbaar geworden. Dat is 9% van het totale oppervlakte van het meer.