Voetbalclub SV Wevelgem City biedt inwoners gratis abonnement aan

Voor de wedstrijden van SV Wevelgem City moet je normaal inkom betalen, maar voor de inwoners van Wevelgem maakt de club nu een uitzondering. De ploeg biedt alle inwoners een gratis abonnement aan. De club wil op die manier meer volk naar het stadion lokken.

Wevelgem City speelt in eerste provinciale, maar merkt dat er steeds minder publiek is. "Vooral de jongeren haken af", vertelt Didier Dekeirel van de jeugdwerking. "Normaal betaal je voor een wedstrijd vijf tot tien euro inkom, dat geld gebruiken de jonge gasten liever om uit te gaan. Met zo'n gratis abonnement hopen we de drempel te verlagen. We willen weer sfeer in en rond het stadion", zegt Dekeirel.

Ook inwoners van de deelgemeenten Gullegem en Moorsele hebben recht op een gratis abonnement. Met het abonnement kan je ook gratis naar de jeugdwedstrijden kijken. Je kan je gratis abonnement aanvragen via de website van de club.