Zachter water in waterproductiecentrum Bilzen voor 50.000 Limburgse gezinnen

De watermaatschappij had de centrale onthardingsinstallatie reeds bij de bouw van het nieuwe waterproductiecentrum in Bilzen voorzien. Dat centrum werd eind vorig jaar in gebruik genomen. Met enige vertraging is het nu ook de beurt aan de onthardingsinstallatie. Alle consumenten die zachter water zullen krijgen, hebben een brief ontvangen van de maatschappij.