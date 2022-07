Zandhoven zet 10 deelnemers van Bye Bye Gazon in de bloemetjes met bijenhotel en pot honing

Tien van hen zijn vandaag beloond met een bijenhotel en een pot honing. Onder hen ook Myriam Moelants. "Wij hadden vorig jaar al een klein stukje laten staan. Nu hebben we de hele tuin gewoon laten groeien. Ik vind het zelf heerlijk. Nietsdoen en je krijgt er zoveel voor terug. We hebben tijd en geld bespaard, maar tegelijk zijn er nu nieuwe gras- en bloemsoorten bijgekomen in onze tuin. Maar vooral ook heel veel insecten en vlinders. Mijn persoonlijke favoriet is de wilde klaproos."