Zwerfkat Wommelgem vzw heeft deze zomer al meer dan 300 zwerfkatten en -kittens opgevangen: "Dweilen met de kraan open"

Zwerfkat Wommelgem vzw staat het water aan de lippen. De organisatie heeft deze zomer al 300 katten en kittens moeten opvangen. Daarvan zitten er 20 in het asiel. Voor de rest moet de vzw rekenen op gastgezinnen. "Het is dweilen met de kraan open", vertelt Christel Kooyman op radio2 in Antwerpen. "2022 is een horrorjaar. Er komen ontzettend veel tamme zwangere katten binnen. Kittens worden gedumpt in bosjes of in dozen."