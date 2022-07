Vragen bij verdwijning 85-jarige man uit Merchtem: "Waarom is zijn verdwijning pas zo laat vastgesteld?" 

De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid in de hoop om Louis De Keersmaecker snel terug te vinden. De man verdween op zijn verjaardag. Zijn zoon Fred zag hem nog die dag: "Woensdag was het zijn verjaardag en we hebben nog een hele leuke dag samen beleefd. Plots is hij zonder toezicht van het woonzorgcentrum toch kunnen ontsnappen. Rond 20u 's avonds is dat gebeurd. Op de camerabeelden zien we papa langs de gevel van het woonzorgcentrum vertrekken en dan verdwijnt hij uit beeld. Vader verblijft al twee jaar in het woonzorgcentrum. Hij is dementerend."