"Er zijn traantjes gevloeid": Juliette (12) en haar familie enorm blij met terugbetaling muco-medicijn

De terugbetaling geldt enkel voor patiënten vanaf 12 jaar. Voor zo’n 800 mensen die aan de levensbedreigende ziekte lijden, zou het een wereld van verschil moeten maken. Eén van hen is de 12-jarige Juliette. Haar moeder Evelien Van Hamme uitte haar vreugde in “De wereld vandaag” op Radio 1: “We zijn enorm blij. Er zijn hier traantjes gevloeid, na de emotionele rollercoaster van de voorbije tijd, want het zag er even niet goed uit voor die terugbetaling."