"Game of thrones"-prequel "House of the dragon" vanaf volgende maand op Streamz

“House of the dragon” speelt zich 200 jaar vroeger af dan de dramatische gebeurtenissen in “Game of thrones” en focust op het koningshuis Targaryen. Met bijgevolg andere acteurs, maar wel enkele bekende gezichten, zoals Paddy Considine (die eerder in "Peaky blinders" speelde), Matt Smith ("The crown"), Olivia Cooke ("The quiet ones"), Emma D’Arcy ("Wanderlust"), Steve Toussaint ("It's a sin"), Eve Best ("Nurse Jackie"), Sonoya Mizuno ("Crazy rich asians"), Fabien Frankel ("The serpent") en Rhys Ifans ("Notting Hill").