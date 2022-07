Al 4.563 nieuwe reflecterende huisnummers aangevraagd in Hasselt: “Dit kan mensenlevens redden”

Mensen hebben soms een huisnummer hangen dat niet aan de normen voldoet. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA): “Het is in principe een verplichting om je huisnummer goed leesbaar op te hangen. Maar het is erg moeilijk om daarvoor boetes uit te schrijven. Nochtans is de Bpost vragende partij, de pakjesbezorgers, maar zeker voor de hulpdiensten is het heel belangrijk om overdag maar zeker ook ’s nachts goed te kunnen zien waar ze moeten zijn.”

Na de vakantie wil de stad Hasselt gemeenschapswachten door de straten sturen om te zien waar de nummers niet goed leesbaar zijn. "We gaan die mensen aanmoedigen om een nieuw huisnummer te bestellen", aldus de burgemeester.