Antwerps gouverneur Cathy Berx roept op om weer mondmaskers te dragen nu coronacijfers stijgen

In het licht van die stijgende cijfers doet de gouverneur een warme oproep tot meer voorzichtigheid. "Eigenlijk zie je al wel dat mensen beseffen dat het nooit nutteloos is om extra voorzichtig te zijn. Heel wat passagiers op het openbaar vervoer dragen nog een mondmasker. Het is toch wijs om op drukke plekken aan het masker te denken. Zeker als mensen terugkomen uit het buitenland of een festival, is extra voorzichtigheid geboden. Denk aan het masker en houd afstand als je bijvoorbeeld je ouders of grootouders bezoekt."