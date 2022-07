Nu droogte opnieuw de kop opsteekt: Is water het "blauwe goud" voor beleggers? 

Droogte - en andere extreme weerfenomenen - zullen we de komende jaren steeds vaker mogen verwachten, voorspellen klimatologen. En dus zullen we ons moeten aanpassen. Internationale bedrijven in de watersector doen hun best om oplossingen te zoeken. Is het dan slim om te beleggen in aandelen van deze bedrijven? We stapten met vijf vragen naar Alex Martens (sectoranalist bij KBC Asset Management) en Erik Joly (hoofdeconoom bij ABN Amro).