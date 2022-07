Brussel wordt gaststad voor drie internationale stedencongressen

Drie grote internationale congressen vinden volgend jaar plaats in Brussel. Van 12 tot 15 juni 2023 is het aan Brussel om het driejaarlijkse Metropolis World Congress te organiseren. Twee andere, internationale stedencongressen zullen tegelijkertijd in Brussel plaatsvinden. De drie evenementen samen leiden volgend jaar tot de Brussels Urban Summit 2023.