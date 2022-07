Chinese economie krimpt door strenge coronabeleid

De afgelopen 3 maanden is de Chinese economie met 2,6 % gekrompen, dat is de slechtste prestatie sinds het begin van de coronacrisis in de lente van 2020. Vooral de regio rond Shanghai deed het slecht, daar kromp het BBP - Bruto Binnenlands Product - 13,7%. In april en mei ging de miljoenenstad wekenlang op slot. Door een verstoring in de toeleveringsketens moesten fabrieken noodgedwongen de productie opschorten.