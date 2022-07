Chocoladefabriek Barry Callebaut in Wieze herstart begin augustus na salmonellabesmetting

"Vandaag kunnen we aankondigen dat de opkuis van de door salmonella geïmpacteerde chocolade en het reinigen van onze installaties voorspoedig verloopt. Als gevolg van onze inspanningen, zullen we de eerste lijnen van onze chocoladefabriek in Wieze weer kunnen opstarten begin augustus", zegt Korneel Warlop, woordvoerder van Barry Callebaut.