Clubicoon Pierre Denier gehuldigd door supporters KRC Genk: "Hij verdient hier een standbeeld op het plein"

Ook zijn jeugdvriend Jean Henkens uit Molenbeersel was aanwezig: "Ik zat vaak met Pierre op de laatste bank in de klas in de lagere school, maar we waren allebei niet zo populair bij de meesters", lacht hij. "Het was echt ondenkbaar dat hij zo'n mooie carrière zou opbouwen. Wij zijn enorm trots op hem."

Leo Denier, de oudste broer van Pierre, staat hem ook op te wachten aan het stadion: "Ik denk dat hij vandaag wel emotioneel gaat zijn. Alles is altijd Racing Genk geweest en nu dat het wegvalt, zal het toch moeilijk zijn. Maar het zal zeker een mooie dag zijn. Vrienden, familie, buren en supporters zijn allemaal hier."