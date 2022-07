Crevits start met deelbudgetten voor personen met handicap

De investeringen passen in het Zorginvesteringsplan dat Crevits' voorganger Wouter Beke in 2021 lanceerde. Centrale doel van dat plan is om de groeiende wachtlijst voor personen met een handicap aan te pakken. Een van de doelstellingen was om de personen in prioriteitengroep 1, de groep met de meest dringende noden, binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget te geven. Met dat budget kunnen mensen met een handicap zorg en ondersteuning kopen. Dat doel is intussen gehaald.