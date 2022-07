Demir krijgt groen licht om te snoeien in "oversubsidiëring van grote zonnepanelenparken"

Het ontwerpdecreet zal nu aan de adviesraden en de Raad van State voorgelegd worden voor advies. Minister Demir is zich ervan bewust dat de kans groot is dat het daar juridisch zal aangevochten worden - herinner u de saga ronde de digitale elektriciteitsmeter.

Al voelt Demir zich ook gesterkt doordat het Grondwettelijk Hof eerder al oordeelde dat een onderscheid tussen grote en kleine installaties verantwoord is.

“Voor de Vlaamse regering is het belangrijk dat we een gunstig juridisch advies krijgen, want we weten dat het wellicht aangevallen zal worden.” Al rekent ze op de sociale verantwoordelijkheid van de eigenaars om dit toch niet te doen.