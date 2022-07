Ophef in Zuid-Korea na hardhandige deportatie van twee Noord-Koreaanse vissers

In Zuid-Korea is ophef ontstaan nadat foto’s zijn onthuld van een hardhandige deportatie van twee Noord-Koreaanse vissers in 2019. De twee vissers werden verdacht van de moord op 16 bemanningsleden, waarna ze naar Zuid-Korea waren gevlucht. Reden genoeg voor de Zuid-Koreaanse autoriteiten om hen meteen terug te sturen, maar dat zou in strijd zijn met de grondwet. Er wordt nu een onderzoek geopend naar de mogelijke schending van de mensenrechten van de twee mannen.