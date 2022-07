Dieven stelen vijf dure fietsen uit woning in Duinbergen terwijl gezin slaapt

De dieven waren goed voorbereid op de diefstal in Duinbergen. Ze maakten een gleuf in de elektrische garagepoort, welicht met een slijpschijf. Toch werd niemand van de vijf familieleden wakker. De dieven namen vier koersfietsen mee en één elektrische fiets, samen goed voor zo'n 25.000 euro.

Arthur Vandenbroecke en zijn broer zijn recreatieve triatleten en denken dat de dieven goed wisten wat er in de garage stond. "Misschien hebben ze dat gewoon gezien, bij vertrek en aankomst, ofwel via Strava, dat kan ook." Strava is een website en app waarmee je je sportieve prestaties kan bijhouden via GPS. Je kan die dan ook delen en vergelijken met anderen.