Domein Puyenbroeck beperkt aantal tickets voor niet-Oost-Vlamingen na incidenten 

Wie in Puyenbroeck wil gaan zwemmen moet nu een plaatsje reserveren. "Er is een reservatiesysteem binnen onze zwemzones, door een percentage in te stellen beperken we het aantal niet-Oost-Vlamingen, reserveren moet echt wel, zo vermijd je dat je de dag zelf voor een gesloten kassa staat of nodeloos staat aan te schuiven in de aangekondigde hitte", waarschuwt Moens. "Hou de sociale media van het domein in de gaten", vult hij nog aan.