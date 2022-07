Door brand in chemisch bedrijf in Zelzate rook het naar teer in de gemeente

Rond half 3 was brand ontstaan in het teerverwerkend bedrijf Rain Carbon, daar wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. Het Sevesobedrijf ligt midden in de gemeente. Al snel hing in het centrum een indringende teergeur. De brand was na een goeie 2 uur onder controle. De bedrijfsbrandweer kreeg steun van andere brandweerkorpsen om te blussen. De civiele bescherming kwam ter plaatse, net al een aantal ambulances. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Plaatsvervangend burgemeester De Vuyst (PVDA) zegt dat er geen gevaar meer is. "Buurtbewoners werd aangeraden om ramen en deuren dicht te houden, omdat er heel wat rook vrijkwam. Maar de brandweer heeft tijdig kunnen ingrijpen, waardoor ze kon voorkomen dat er giftige stoffen zouden branden. Ondertussen is alles onder controle. Er is geen grote schade en er zijn geen verdere gezondheidsrisico's."