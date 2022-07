Landbouwers mogen tijdelijk geen water halen uit onbevaarbare waterlopen: beken en grachten moeten gespaard worden 

Oost-Vlaanderen: Gouverneur Carina Van Cauter sluit zich ook aan bij het algemeen onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen. Vorige week werd het onttrekkingsverbod daar al uitgebreid. "In 8 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 8 andere onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. In 16 onttrekkingszones was dit al eerder het geval en blijft de situatie ongewijzigd", klonk het toen. Vanaf morgen geldt er op alle onbevaarbare wateren in Oost-Vlaanderen een onttrekkingsverbod.