Europese Commissie start procedure tegen Hongarije wegens discriminerende brandstofprijzen

De Europese Commissie start een juridische procedure tegen Hongarije wegens discriminatie bij het tanken. Sinds eind mei moet wie met een buitenlandse nummerplaat rijdt fors meer betalen dan Hongaarse chauffeurs als hij brandstof tankt. Volgens bevoegd Commissaris Thierry Breton is dat verontrustend omdat het in tegenspraak is met de eengemaakte markt in de EU. Europa neemt ook de Hongaarse anti-LGBTQ-wetgeving onder vuur.