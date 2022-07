Familie van Kempische touwtrekkersclub trots op bronzen medaille op Wereldspelen in Amerika

Het nationale touwtrekkersteam Pull Bulls heeft brons behaald op de Wereldspelen in Birmingham in de Verengide Staten. Raf Smets uit Retie, vader van trainer Ief Smets, heeft de wedstrijden gevolgd vanuit België. "Het was heel spannend. Zwitserland was de sterkste, maar dat wisten we op voorhand", zegt Raf. "Tegen Engeland hebben ze net niet de finale gehaald, maar we zijn heel erg blij met brons", besluit hij.