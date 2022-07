Fietser levensgevaarlijk gewond na botsing met scooter in Wervik

De vrouw uit Ledegem was vanmorgen aan het fietsen in de Dadizelestraat in Geluwe. Iets voor tien uur botste ze met een scooter. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurd is. De vrouw kwam zwaar ten val en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de scooter raakte niet gewond. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.