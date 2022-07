"Gangnam style" van PSY zette tien jaar geleden Koreaanse golf in gang die maar blijft duren

Ook in meer dan 30 andere landen haalde het nummer de eerste plaats in de hitlijsten, zoals in Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten bereikte PSY de 2e plaats in de Billboard Hot 100. Hij trad op met Madonna in New York en ontmoette toenmalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Ook Barack Obama, Katy Perry, Britney Spears en Tom Cruise outten zich als fans.



"Het is mijn enige gigantische trofee", blikt hij tien jaar later terug op "Gangnam style" bij de Amerikaanse zender CNN. "Ik denk dat het statistisch gezien zo uitzonderlijk was, dat het onmogelijk is het nog eens opnieuw te beleven."